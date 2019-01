Naine kaotas seletamatu amneesiaga neli kümnendit oma elust ning elab 80ndates

Toidupakendamise äri pidav Denicola on vanaema ning 14 aastat abielus olnud. Naine ei mäletanud peale seletamatut mälukaotust oma abikaasat ning oli murtud, kui sai teada, et tema vanemad olid juba mitu aastat surnud, vahendab Daily Mail.

Arstid diagnoosisid Denicolal globaalse mööduva amneesia ja hoiatasid, et tõenäoliselt ei mäleta ta viimast nelja kümnendit. Kolm kuud pärast juhtunut on naise jaoks rasked olnud, ta on pidanud uuesti õppima tundma oma lapsi ja lapselapsi ning kohanema tänapäevase eluga.

Õnnetuse päeval helistas naine abikaasale ja kurtis tugeva peavalu üle. Hiljem sai ta teada, et oli palunud kaaslastel end ka haiglasse viia, kuid ise seda ei mäleta. Haiglas ärgates oli Denicola viimane mälestus keskkooli lõpuaktuse päev. Ta mäletas, kuidas läks koolist välja ja istus autosse. Naine arvas seega ärgates, et on aasta 1980 ja USA president on Ronald Reagan. Ta oli tohutult segaduses ning ootas, et vanemad tuleks teda vaatama. 18-aastaselt on see põhiline, millele mõtled, ütles Denicola väljaandele. Peeglisse vaadates oli naine hirmunud, sest mäletas viimati end teismelisena. Tema sõnul sai ta toimunust päriselt aru just enda välimust vaadates.

Denicola mäletab enda välimust sellisena nagu ta nägi välja sellel 1977. aastal tehtud pildil. FOTO: Kim Harris Denicola / SWNS / Kim Harris Denicola / SWNS

Kuigi naisele tehti hulk meditsiinilisi uuringuid, et mälukaotuse põhjusele jälile jõuda, ei leitud amneesiale seletust. Kuigi päris kindlat põhjust välja ei toodud, arvati, et tegu võis olla kerge insuldi või traumaatilise ajukahjustusega. Samuti võis tegu olla reaktsiooniga ravimile, mida naine enne õnnetust lihasvalu vastu võttis. Denicola amneesia ulatus on tema arstide sõnul haruldane ning arvatakse, et ta ei saa oma mälu tagasi.

Naine mäletab aega, kus ei olnud veel arvuteid ning on üllatunud, kui väikesed on mobiiltelefonid. Denicola abikaasa üritab tema mälu taastada perepiltidega ning harida teda tänapäevase elu osas. Naise sõnul on väga huvitav vaadata, kui palju asjad alates 80ndatest muutunud on. Kuigi mälukaotus on talle palju valu põhjustanud, aitab pere toetus tema sõnul muredest üle olla. Pole teada, kas naine saab kunagi oma mälestused tagasi ning enda sõnul elab ta praegu päeva korraga.