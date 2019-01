Hiliseid ärkajaid ohustab kõrgem vaimse tervise probleemide risk

Teadlased hindasid hommiku- ja õhtuinimeste geene ning leidsid märkimisväärse seose nende DNA ning hommikul tõusmise võime vahel. Ilmnes, et varajasi ärkajaid kimbutasid vaimse tervise probleemid märksa vähem võrreldes ööinimestega. Neil, kes ärkavad ja asuvad tegutsema varakult, on väiksem tõenäosus näiteks depressiooni ja skisofreenia väljaarenemiseks.

«Varemgi on kirjanduses viidatud kindlatele seostele vaimse tervise ja kronotüübi vahel, sealjuures esineb vaimse tervise häireid rohkem õhtuinimestel,» selgitasid teadlased. Kronotüüp iseloomustabki inimese ööpäevase aktiivsusperioodi eelistust ehk olemas on varajane ja hiline kronotüüp. «Leidsime uuringus, et varajane kronotüüp on positiivselt seotud inimese heaoluga ning vähendab vaimse tervise häirete riski,» lisas teadlasterühm.