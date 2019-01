Joomingud võivad muuta meie geneetilist ehitust

Uurijad leidsid, et alkoholiga liialdajatel oli suurem võimalus, et kaks geeni ei toiminud efektiivselt: üks, mis reguleerib keha sisemist kella ja teine, mis tegeleb stressiga. Need mutatsioonid võivadki olla põhjuseks, miks kõvadel joojatel võib olla raske alkoholist keelduda. Kokkuvõttes võivad need muutused panustada alkoholisõltuvuse ja alkoholismi tekkesse.