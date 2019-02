Alkoholisõltuvuse ravi tasuta programmist sai abi ligi 3000 inimest

TAI direktori Annika Veimeri sõnul on vajadus ja nõudlus raviteenuse järele suur. «Näeme täna, et ravile pöördujate hulk on oluliselt suurem sellest, mida programmi alustades planeerisime. Praegu rahastatakse raviprogrammi Euroopa Sotsiaalfondist, ent kindlasti tuleks jätkusuutlikkuse tagamiseks raviteenuste kulud edaspidi katta riigieelarvest. Järgmiseks eelarveperioodiks oleme vastava rahastuse taotluse ka juba esitanud,» ütles ta.

Veimer nentis, et alkoholi liigtarvitamine on tõsine probleem, mis põhjustab mitmeid terviseprobleeme ning toob kaasa nii majanduslikke kui ka emotsionaalseid kahjusid. Ligi kolmandik alkoholi tarvitavatest täiskasvanud eestimaalastest on alkoholi liigtarvitajad.

«Nende seas on 50 000-60 000 inimest, kes on alkoholist sõltuvuses – ning nagu eelmise aasta numbridki kinnitavad – aina rohkem inimesi julgeb abi otsida oma alkoholi tarvitamise probleemidele. Edukas ravi ei aita ainult alkoholi liigtarvitajat, vaid ka tema lähedasi,» lisas Veimer.

TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juhi Anneli Sammeli sõnul arvatakse tihti, et alkoholitarvitamise häire ravi seisneb ainult joomasööstu katkestamises. «Tegelikult algab ravi siis, kui inimene tunnistab endale probleemi ja on valmis koos spetsialistidega püstitama eesmärgid ning planeerima pikaajalisi ravitegevusi, et vältida uusi tagasilangusi. See protsess on aeganõudev,» ütles Sammel. Üheks võtmesõnaks on siin lähedaste ja kogukonna toetus.

Programmi «Kainem ja tervem Eesti» raames osutavad ravi Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lõuna-Eesti Haigla, Viljandi Haigla, Pärnu Haigla, Narva Haigla, AJK Kliinik, Kuressaare Haigla ning Viru Haigla Tapa Tervisekeskus. Infot teenuste kohta võib küsida perearstilt, samas võib ravikeskustesse ka otse pöörduda.

Ravimeetodiks on tõenduspõhised ja erineva sisuga psühhosotsiaalsed sekkumised vaimse tervise õe, psühholoogi ja psühhiaatriga. Alkoholitarvitamise häire ravi teenused on programmi raames tasuta, seda ka ravikindlustuseta inimestele. Ise tuleb maksta ravimite eest. Enamasti on see summa oluliselt väiksem alkoholile kuluvast rahast.

Raviteenustele saab pöörduda alates 18. eluaastast. Kuna patsient peab olema võimeline tegema arstiga koostööd, siis ei võeta vastu patsiente, kes pole kained. Nõustamisele saavad pöörduda ka patsientide lähedased.

Alates programmi algusest 2016. aasta juunis on ravi saanud 4043 inimest. Lisaks koolitati selle raames 2017/2018. aastal 721 tervishoiutöötajat, et anda neile teadmisi alkoholitarvitamise häirest ja selle varajasest avastamisest. Varaseks avastamiseks sõeluvad perearstid ja -õed AUDIT-testi abil patsientide seast välja need, kes võivad vajada alkoholitarvitamise vähendamiseks nõustamist või muud abi. AUDIT-testi saab teha ja oma alkoholitarvitamise riske hinnata siin.