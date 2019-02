Onkoloog Vahur Valvere: pärilikkus mängib vähi tekkes väikest rolli, rohkem sõltub elustiilist

Ürituse logo «TERVE Eestiga vähi vastu» tähendab sisuliselt seda, et me tahame kampaaniasse kaasata kogu Eesti elanikkonda ja et vaid hea füüsilise ja vaimse tervisega rahvas suudab tõsiste haigustega, sealhulgas ka vähiga, tulemuslikult võidelda. Väga oluline on tõsta inimeste teadlikkust sellest, et vähki on võimalik ennetada ja varajaselt avastada ning et ainult õigeaegselt avastatud vähk on tervistavalt ravitav. Tervislikke eluviise järgides ja enda terviseseisundit tähelepanelikult jälgides saab iga inimene ise palju ära teha.