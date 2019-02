Võileivas peitunud hambaork oleks noore sportlase äärepealt tapnud

18-aastase sportlase hirmutavat peaaegu kolm nädalat kestnud haiguslugu kirjeldati ajakirjas The New England Journal of Medicine, vahendab Fox News. Poiss neelas alla võileiva sees olnud viiesentimeetrise hambaorgi, mis jõudis küll seedetrakti, kuid torkas läbi soolika seina ja läbis arterit.