Alkoholiga seotud söömishäire ohustab eelkõige noorte naiste tervist

Drunkoreksia põhimõte seisneb selles, et söömist piiratakse, kuna alkohol sisaldab niigi palju kaloreid ning kaloraaži eelistataksegi täita alkoholi arvelt. Kui inimesed joovad alkoholi tihti tühja kõhu peale, suurendab see veel enam alkoholi kahjulikku mõju, kirjutab Healthline. Seepärast ongi terviseeksperdid drunkoreksia fenomeni pärast väga mures.

Tegu on nähtusega, mis on söömishäirele sarnanev, kuid seda pole veel nimetatud ametlikult meditsiiniliseks terminiks. Seega seda ka inimestel otseselt ei diagnoosita. Üldiselt on aga levinud riskikäitumine see, et inimene läheb baari, olles eelnevalt söömata, et ta saaks oma kaloraaži täidetud pigem alkoholi, mitte toidu arvelt. «See hõlmab mitme söömishäire ilminguid, sealjuures enesepiiramist ja liigsöömishäiret,» nentis USA riikliku söömishäirete liidu juht Lauren Smolar.

Drunkoreksia sagedust on püütud erinevates uuringutes luubi alla võtta. Nende andmetel on see levinud eelkõige tudengite puhul ja hinnanguliselt kuni kolmandik neist vähendab kalorite piiramise eesmärgil söömist, kui on teada, et õhtul läheb napsutamiseks. Mõnes uuringus on leitud veel suuremgi drunkoreksia põdejate osakaal. See kõik paneb aga noored suuremasse õnnetuste juhtumise ja alkoholijoomise halbade tagajärgede riski. Kui enne napsutamist mitte süüa, hakkab alkohol kiiremini pähe, tõenäosus on rohkem juua, agressiivseks muutuda, sattuda ohtu, kaklustesse või isegi seksuaalvägivalla ohvriks jm. Rääkimata märksa halvemast enesetundest järgmisel päeval. Rängema hoobi saab ka maks ja kogu seedeelundkond. Seega suurenevad kõik alkoholi negatiivsed mõjud.

Uuringutes on veel kindlaks tehtud, et drunkoreksiat harrastavad pigem naised, keda hinnatakse nende välimuse pärast ning kellele tehakse tihti soovimatuid seksuaalse alatooniga märkusi. See peegeldab ühtlasi naiste survet olla kõhnad ning võib süvendada seotust söömishäirega. Kuigi ideaalkeha saavutamise surve all on nii mehed kui naised, pingutavad naised pigem peenikese keha nimel, mehed eelistavad aga kasvatada lihasmassi.