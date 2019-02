Perearst TRSist: Pime usk, mis on ja jääb ega ära ei kao

TRSi, mis on MMSile sarnane toode, soovitatakse TRSi Facebooki grupis kõikidele, sealhulgas ka rasedatele, väikelastele ja imetatavatele emadele.

«Ringvaate» stuudiosse kutsuti perearst Elle-Mall Keevallik, kes rääkis, et inimesed ostavad suure summa eest ravimeid, millest keegi väga midagi ei tea ja mis on just kui imeravim sellepärast, et nad tahavad uskuda millessegi. «Pime usk mis on ja jääb ega ära ei kao,» ütles Keevallik.

Keevalliku sõnul oleksid perearstid väga õnnelikud, kui selline imeravim töötaks, «meil poleks midagi selle vastu.» Ent TRSi ei saa nimetada ravimiks, sest inimeste peal pole uuringuid tehtud.

Tema sõnul on katsetajate kehal kaitsereaktsiooniga tekkinud ninaverejooksud, silmade valu ja halb enesetunne. «Raskemetallimürgistus avaldub teistmoodi,» selgitas perearst «Ringvaates.»

«On väga palju inimesi, kes soovivad ennast ise ravida,» lausus perearst ja lisas, et alati leidub tuttavate tuttavaid, kes oskavad soovitada imeravimit. Keevalliku sõnul on tootjad kavalad ja teavad, et heatahtlikud ostjad soovivad uskuda ilusaid lugusid.

Keevallik paneb inimestele südamele, et kui kuulevad ja soovivad katsetada mõnda uut imeravimit, siis pöörduda perearsti poole. «Usaldage oma perearsti- kui ta pole kuulnud sellest ja vaatab, et see sisaldab kassiliiva,» lisades, et keegi ei taha süüa seda, mida nad muidu ei sööks.