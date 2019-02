Hambaarst selgitab: mida teha murdunud, mida suust ära tulnud hambaga?

Kui hambavalu on enamasti tingitud tekkinud hambaaugust ehk kaariesest, siis hammaste murdumise põhjuseks võib olla nii juureravist tingitud tüsistused, ebapiisavalt toestatud hammas, nõrgenenud hambakrooni osa või ka ulatuslikud täidised.

«Kõige sagedamini pöörduvad patsiendid murdunud hambaga arsti juurde, sest pärast juureravi pole hammast korralikult taastatud, mistõttu on nõrgenenud hamba krooniosa ning nõrgenenud hamba seinad kipuvad murduma,» ütles Sakala Hambaravi hambaarst Kaja Kiige ning lisas, et sarnaselt võivad murduda ka ulatusliku täidisega hambad, mille õhukesed seinad on murdumisaltid.

Hammas võib murduda ka kukkumise tagajärjel või sportimise vigastuse tõttu. Murdunud hambaga peaks esimesel võimalusel hambaarsti juurde pöörduma või hambaarstiga ühendust võtma, sest nii on võimalik hinnata trauma tõsidust ning teha otsused hamba päästmiseks.

Mida teha murdunud hambaga?

«Juhul kui hambast on ära tulnud väike kild, kuid puudub valu, siis pole tegu hädaolukorraga ning hambaarsti juurde minekuga võib mõne päeva oodata. Siiski on oluline, et hammast ei kahjustataks rohkem ehk vältida tasuks selle suupoolega närimist,» selgitas Kiige. Ta lisas, et kui hambast on ära tulnud väike kild, siis sõltuvalt vigastuse ulatusest saab arst kas hammast lihvida ja vajadusel täidisega hamba kuju taastada.

Ulatuslikumalt murdunud hammas on aga tõsisem probleem ning viitab tavaliselt sellele, et nii hamba sisemuses kui ka väljaspool on tekkinud kahju. «Kiiresti reageerides ning sõltuvalt trauma tõsidusest on võimalik hammas juure peale üles ehitada. Seevastu viivitades hambaarsti juurde minekuga viivitades võib hambavaabaga katmata juur hakata pehmenema ning võib juhtuda, et sellele ei saa uut hammast enam üles ehitada,» ütles Kiige ning lisas, et raskemad murrud võivad olla nii äärmuslikud, et hammast ei olegi võimalik enam päästa.

Kui hammas kukub välja õnnetuse tagajärjel?

Õnnetuse tagajärjel võib hammas koos juurega välja kukkuda. Selleks, et hammast säilitada, tuleb kiiresti reageerida. «Hambast, mis on suust koos juurega välja kukkunud, peaks kindlasti kinni võtma hamba ülaosast ehk kroonist ning vältida tuleb juurte puudutamist. Seejärel võib hammast õrnalt veega loputada, kuid kindlasti ei tohiks hambalt eemaldada kinnitunud kudesid ega murdunud tükke. Õnnetusjuhtumi puhul võib puhastatud asetada tagasi suhu asetada ning sulgeda suu, et hammas püsiks enda kohal. Juhul kui hammast ei õnnestu tagasi asetada, võib hamba panna piima sisse, kuna nii saab vältida juurte kuivamist,» soovitas hambaarst.

Väljakukkunud hambaga on kriitiline pääseda arsti vastuvõtule koheselt, sest mida kauem oodata hamba implanteerimisega, seda väiksem on võimalus, et hammas on elujõuline ja selle saab päästa.

Probleemide ennetamine

Paljud hambamurrud ja nendest tingitud hädaolukorrad on välditavad, kui käia regulaarselt hambaarsti juures kontrollis. «Nii on võimalik veenduda, et patsiendil pole hambaauke, lahtisi täidiste või kroonide servi ning juurte kahjustumist, mis võib põhjustada valu ning eskaleeruda tõsisemaks probleemiks,» ütles hambaarst.