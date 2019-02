Galerii: vähivastase võitluse päeval süttisid Vabaduse väljakul sajad lootuse küünlad

Maailma vähipäev (World Cancer Day) toimub igal aastal 4. veebruaril ja on pühendatud vähivastasele võitlusele. Rahvusvaheline vähivastane liit UICC (Union for International Cancer Control) kutsub inimesi mõtlema, mida meie ühiskonnas saame või mida igaüks isiklikult saab ära teha seoses võitluses vähiga. Eesti vähiliit juhib sel päeval ühiskonna tähelepanu sellele, et Eesti riik vajab terviklikku ja süsteemset haiguste ennetamise programmi, mille keskmeks on inimene.