Amet hoiatab võimaliku leetriteohu eest Silja Line'i laeval

THL on seisukohal, et nakatunud isik on kokku puutunud ka teiste reisijatega, kirjutab Yle. Nad soovitavad kolme nädala jooksul jälgida leetrite sümptomite esinemist kõigil, kes laevas viibisid, sealhulgas personalil. Leetrite esimesteks sümptomiteks on üldjuhul kõrge palavik ja hingamisraskused. Sümptomite ilmnemisel tuleks pöörduda oma perearsti poole.

THLi hoiatus on seotud hiljuti Helsingi piirkonnas diagnoositud leetritejuhtudega. Leetrid on erakordselt nakkav haigus, mille levikuks võib piisata sellest, kui viibida nakatunuga samas ruumis. Teisalt ei pea viirus väljaspool keha kuigi kaua vastu, vaid hävib pindadelt mõne tunniga.

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link ütles Postimehele, et THL teavitas neid võimalikust nakkusohust eile õhtul. «Laeva liinilt maha ei võetud, kuna leetrite pisik elab ilma kandjata õhus või pindadel vaid paar tundi ning seejärel hävib, seega nakkusohtu laevas tänaseks pole,» kinnitas ta.

«THL pidas vajalikuks teavitada võimalikust nakkusohust reisijaid, kes viibisid pardal, et nad oleksid nakkusohust teadlikud ja saaksid kontrollida, kas nende vaktsiinid on tehtud ning vajadusel pöörduda lisainfo või abi saamiseks kas terviseameti või oma perearsti poole,» lisas Link. Tallink on praeguseks teavitanud võimalikust nakkusohust kõiki nimetatud reisil olnud reisijaid, meeskonnaliikmeid ja esinejaid.

Lisainfot leiavad reisijad siit.