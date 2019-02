Uuring näitas, et naiste aju on meeste omast neli aastat noorem

Teadlased leidsid, et tervete naiste aju metaboolne vanus on pidevalt noorem kui samas eas meeste oma. Vahe on näha juba varases täiskasvanueas ja jääb püsivaks kõrge vanuseni, vahendab The Guardian ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuringut.

Tulemused viitavad sellele, et muutused naiste aju energiakasutuses toimuvad aeglasemalt kui meestel. Kuigi teadlased ei tea oma leidude võimalikke meditsiinilisi tagajärgi, võib see aidata seletada, miks naised kipuvad vananedes kauem vaimset teravust säilitama.

Aju ainevahetus muutub eaga, kuid teadlaste sõnul toimub see meestel ja naistel erinevalt. Hinnates inimeste vanust nende aju ainevahetuse põhjal, leiti, et naised olid neli aastat nooremad. Kasutades positronemissiooni tomograafiat mõõtsid teadlased 121 naise ja 84 mehe hapniku ja glükoosi voolu ajus. Osalejad olid vanuses 20–82 aastat. Uuringud näitasid, kuidas suhkur erinevates aju osades energiaks muudeti. Leiti, et viis, kuidas meeste aju suhkrut põletas, pani neid samavanuste naistega võrreldes vanemana näima.