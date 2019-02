Üheksa kaalulangetuse nippi, mis on tavaliste inimeste peal töötanud

Portaal Men´s Health jagab inimest nippe, mis aitasid neil kaalu langetada.

1. Joo karastusjookide asemel vett

See on lihtne kuid efektiivne vahetus. Eemalda oma toidulaualt tühjad vedelad kalorid, mis tulevad limonaadist, alkoholist ja magusatest kohvijookidest. Karastusjoogid sisaldavad lisaks suurele hulgale suhkrule ka muid kahtlaseid koostisosi. Näiteks üks purk kokakoolat sisaldab 39 grammi lisatud suhkrut ja 140 kilokalorit. Toitumissoovituste järgi tuleks lisatud suhkruid tarbida vaid 40 grammi päevas.

Lisaks leiti ajakirjas Journal of Nutrition avaldatud uuringus, et magusaid jooke joovatel inimestel oli kümme protsenti rohkem vistseraalset rasva, mis peitub organite vahel ja ümber. Seda rasva seostatakse ka südamehaiguste ja diabeediga.

2. Toidukordade ettevalmistamine

Einete ettevalmistamine aitab vältida impulsiivseid toiduvalikuid ja säästab kodus söögivalmistamisel aega. Võta 1–2 päeva nädalas, et valmistada ette suurem kogus toitu, mida siis vajadusel teiste koostisosadega kombineerida, soojendada või üles sulatada.

3. Vahelduv paastumine

Paljud kiitsid vahelduvat paastumist, mis tähendab, et kindlal ajavahemikul päevas piiratakse söömist. On leiud, et vahelduv paastumine on kaalu langetamiseks sama efektiivne kui kalorite piiramine.

4. Üks jätkusuutlik muudatus korraga

Oma toitumis- ja treeningkava ülekoormamine võib olla heidutav ning seetõttu soovitatakse teha üks positiivne muutus korraga. Näiteks algul võid oma eesmärgiks teha iga päev jalutada, mitte kohe kilomeetrite viisi joosta. Mõne aja pärast muutub see normaalseks. Seejärel võta ette arutu söömine kuni tervislik toitumine muutub normaalseks. Väiksed muutused korraga ei pruugi anda kiireid tulemusi, kuid kokkuvõttes on kaalu langetamine tõenäolisem.

5. Ära joo oma toitu

Kuigi smuutid ja valgukokteilid tunduvad tervisliku valikuna, ei pruugi need kuigi pikka aega kõhtu täis hoida. Vedelikke tarbides läheb kõht uuesti tühjaks vähem kui tunniga, tahke toit võib kõhust kaduda 2–4 tunniga. Lisaks peenestab blenderdamine kiudaineid ja keha lagundab neid kiiremini.

6. Vajad iga päev korralikku liikumist

Üks kasutaja väitis, et kaotas 40 kilogrammi sellega, et tegi iga päev 30 minutit kardiovaskualarset treeningut. Tema sõnul olid väga efektiivsed näiteks harki-kokku hüpped, kuid iga tegevus, mis paneb vähemalt hingeldama, sobib. Siiski on leitud, et kombineerides kardiovaskulaarset trenni jõuharjutustega, on võimalik rohkem keharasva kaotada.

7. Valmista oma eined ise

«Ära söö midagi, mis tuleb kas karbist, kotist või restoranist,» ütles üks kasutaja. Üks Suurbritannia uuring leidis näiteks, et inimesed, kes sõid nädalas rohkem kui viis toidukorda kodus, olid 28 protsenti väiksema tõenäosusega ülekaalulised ning neil oli ka pea veerandi võrra vähem liigset keharasva. Kodus valmistatud toidud kipuvad olema valmistatud tervislikumalt ning neis on rohkem erinevaid värskeid aineid ning vähem töödeldud koostisosi. Samuti usutakse, et kodus söögivalmistamine motiveerib inimesi ka teisi tervislike harjumusi jälgima.

8. Lisa igale toidukorrale puu- ja juurvilju

Enamik inimesi ei söö piisavalt puu- ja juurvilju, mida on soovituslik tarbida vähemalt viis peotäit päevas. Täites oma taldriku juurviljadega, sööd vähem kõrge kalorsusega toitu, näiteks pastat või liha. Puu- ja juurviljad sisaldavad ka kasulikke kiudaineid, mis aitavad nälga vältida ja on kasuks seedimisele.

9. Ketogeeniline dieet aitas kaloreid piirata