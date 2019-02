Andrei Sõritsa kliinik sulges haigekassa lepingust ilmajäämisele viidates uksed

Sulgemise peamiseks põhjuseks on patsientide vaba liikumise puudumine Eesti erakliinikute vahel ja haigekassa otsus mitte rahastada patsientide günekoloogilist ega ka muud eriarstiabi Tähe erakliinikus. Ilma riikliku toeta polnud võimalik jätkata. Andrei Sõritsa hinnangul peaks Eestis kehtima patsientide n-ö vaba liikumine erakliinikute vahel, mis tähendab, et patsient otsustab ise, kuhu ravile minna ja ravikindlustuse ehk haigekassa raha liigub koos patsiendiga samamoodi, nagu see toimib riiklike haiglate vahel. See soodustab konkurentsi erakliinikute vahel patsiendi nimel, samamoodi nagu see toimib Soomes või Saksamaal.