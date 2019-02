Ühel naisel kümnest võib olla häire, mis peletab seksiisu

«Hüpoaktiivne seksuaaliha häire (HSDD) on seksuaalse väärtalitluse levinud vorm, mille puhul pole naisel üldse või on suhteliselt väike seksuaaliha. Nad ei pruugi seksist mõeldagi või kui nad on vahekorras, pole see neile meeldiv ega nauditav kogemus,» kirjeldas Northwesterni seksuaalse tervise keskuse asutaja Lauren Streicher portaalile Reader’s Digest. «Naised tunnevad paanikat või ärevust ning pelgalt mõte vahekorrast tekitab neil iiveldust.» HSDD võib avalduda nii füüsiliste kui ka psühholoogiliste sümptomitena.

Konservatiivsete hinnangute kohaselt arvatakse seda häiret esinevat kümnendikul naistest Samas osa uuringuid on ka viidanud, et seisund on tugevalt aladiagnoositud ning mõjutab kuni kolmandikku naistest, nentis günekoloog Heather L. Beall.

HSDD võib olla seotud ka järgnevate märkidega:

Kasutad rasestumisvastaseid pille. Osa naistest leiab, et pille kasutades väheneb nende seksuaaliha ning võimekus orgasmini jõuda. Lahenduse võib saada aga naistearstiga suheldes ning pille vahetades või muud rasestumisvastast meetodit kasutades.

Tarbid antidepressante. Nende kõrvaltoimeks võib olla seksuaaliha langus ning samuti väiksem tõenäosus orgasmini jõuda. Viimasest on sealjuures vähe räägitud, kuigi antidepressante kasutab üsna palju inimesi.

Lähened menopausile. Günekoloogi hinnangul on ligi 90 protsendil menopausieelsetest naistest väiksem seksuaalne iha, mis võib osutuda üsna suureks probleemiks, kui partner on jätkuvalt viljakas ja kõrge libiidoga.

Oled postmenopausis. Paraku mängib vanus libiido alanemise osas üsna suurt rolli. Naise östrogeenitase langeb vanusega, mis võib väljenduda kahanenud seksuaalihas ning suurendada tupekuivuse esinemist.

Sul on traumaatilised kogemused minevikus. HSDD sügavam põhjus võib olla varasem seksuaalne trauma, sõnas Streicher. Selleks võib olla vägistamine või muu seksuaalne väärkohtlemine, aga ka näiteks kasvamine keskkonnas, kus vahekorda peetakse halvaks.

Valulik seksuaalne kogemus. See on üks peamisi HSDD põhjuseid, mis tekitab vahekorra ees hirmu ning vastumeelsust. «Valulikku vahekorda võivad kogeda eelkõige naised, kel on diagnoositud endometrioos, vaagnapõletik või muu infektsioon,» tõdes Streicher. Sel puhul on kindlasti oluline suhtlus oma günekoloogiga ja vajadusel sobilik ravi.

Kuidas ravida?