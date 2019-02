Maha vaikitud epideemia: ootamatult palju naisi pissib püksi

Karen (37) ei mäleta aega, mil tal poleks olnud uriinipidamatust – aastakümneid on ta sellega lihtsalt leppinud. Põieprobleemid on mõjunud negatiivselt tema seksuaalelule abikaasaga – isegi, kui ta on enne seksi käinud just tualetis, lekib ta esimeste puudutuste peale. Karen on ostnud veekindlad voodikatted, kuna käterätikust imbub uriin läbi. Ta partner on üritanud hajutada Kareni piinlikkustunnet, ent asjata – naise jaoks ei tule oraalseks kõne allagi, sest ta on oma probleemist igal ajahetkel teadlik.