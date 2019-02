Tervisenõu: mida kasulikku saame ubadest?

Ubasid on mitut liiki: põldoad, aedoad, mungoad; punased, mustad, valged oad ja sojaoad. Valged oad (nimetatakse ka lima- ja võiubadeks) on kreemja ja leebe maitsega. Neid kasutatakse minestroones (Itaalia makaroni-köögiviljasupp), salatites ja ühepajatoitudes ning neist tehakse määrdeid ja taimseid kotlette.

Oad, nagu ka teised kaunviljad, on head valguallikad – need sisaldavad asendamatuid aminohappeid (lüsiin, arginiin, türosiin, histidiin, metioniin, trüptofaan). Asendamatud aminohapped on sellised, mida inimese organism ise kas üldse ei tooda või toodab vähe, nii et nende omastamine toidust on möödapääsmatult vajalik. Näiteks on kaunviljade valkudes suhteliselt vähe metioniini, teraviljades aga lüsiini. Kui igapäevane menüü sisaldab nii kaun- kui ka teravilju, siis erinevate valkude aminohappelised koostised täiendavad üksteist, moodustades keha vajadustele hästi vastava kombinatsiooni.