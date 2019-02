Varjatud märgid haigusest, mida ei tasu ignoreerida

Pidev stress mõjub kehalae laastavalt ja võib häirida und ja energiataset. Näiteks pidevast väsimusest või ärevusest ei tohiks mööda vaadata, vahendab Mind Body Green.

Magad halvasti

Stressihormoon kortisool peaks öösel langema ja laskma kehal puhata. Unetuse puhul on aga stressihormooni tase pidevalt kõrge. Kui keha «võitle või põgene» reaktsioon on pidevalt käivitunud, lülitatakse loomulikud parandusmehhanismid, nagu uni välja ning inimene jääbki haigeks.

Jääd lühemaks

Märkad hämmastusega, et oled viimasest mõõtmisest saati lühemaks jäänud. See tuleb tõenäoliselt luudehõrenemisest tingitud luustiku nõrgenemisest. Siiski ei pea vananemine tähendama ilmtingimata luude nõrgenemist. Oma luude kaitsmiseks tuleb tarbida piisavalt D-vitamiini, kaltsiumit ja teha jõu- ning lõõgastusharjutusi.

Su keha on õunakujuline

Ülekaal koguneb kahte piirkonda, kas kõhu ja vöökoha või puusade ja reite ümber. Kuigi mõlemat tüüpi ülekaal ei ole tervislik, on õunatüüpi ehk kõhust rasvuvad inimesed suurema südamehaiguste riski all.

Oled alati väsinud

Ära jäta oma kurnatust tähelepanuta. Kui väsimuse põhjuseks ei ole just vähene uni, võib selleks olla häire kilpnäärme töös, neerupealistes või keha on väsinud töödeldud toitudest, alkoholist, sigarettidest või keskkonnast tulevate mürkidega võitlemisest. Veelgi levinum põhjus on stress. Väsimus tekib, kui keha parandusmehhanismid on ületöötamas ja proovivad keha põletiku, vähi ja mitmete teiste tõsiste haiguste eest kaitsta.

Tumekollane uriin

Keha vedelikutaseme säilitamine on tervise seisukohalt väga oluline ning piisavast veekogusest annab märku peaaegu täiesti läbipaistev uriin. Kui märkad potis tumekollast uriini, on see selge ilming liiga vähesest vee joomisest. Kohv või alkohoolsed joogid viivad kehast vedelikku välja ning karastusjoogid sisaldavad kahjulikke lisaaineid. Parim on juua vett või taimeteed.

Norskamine

Norskamine võib olla varajane uneapnoe ilming. Uneapnoe puhul sulguvad öösel hingamisteed ja võib suureneda kopsu hüpertensiooni ja hilisemate südameprobleemide ohtu.

Oled alati ärev

Võid arvata, et ärevus on ainult su peas ja tihti see ka nii on. Siiski võivad ärevad tunded vahel tulla suguhormoonide ebakõlast, kilpnäärme ületalitlusest, neerupealiste kasvajast või muust tervisemurest.

Käid karva tualetis

Tühjendad soolestikku vaid korra päevas või isegi üle päeva. Tervislik soolestik liigub igal söögikorral. Seda kutsutakse soolestiku tühjendamise refleksiks. Kui uus toit sisened seedetrakti, liigub soolestik, et eemaldada toksiinid ja teha ruumi uuele toidule. Kõhukinnisuse puhul võivad toksiinid läbi soolestiku seina kehasse imbuda ja vereringesse siseneda. Seal tekitavad need põletikku, mis suurendab paljude haiguste riski.

Sügelus

Kuigi tegu võib olla allergia või nahahaigusega, on liigne sügelemine ka märk maksahaigusest.

Sulle jääb külge iga viirus

Puutume viiruste ja bakteritega igapäevaselt kokku, kuid terve inimene peaks suutma enamikul ajast haigustekitajad eemal hoida. Kui oled see inimene, kes saab alati kaaslastelt või lastelt viiruse, ei pruugi su immuunsussüsteem korralikult toimida.

Lõhenenud huuled, eriti suunurkadest

Lõhenenud huuled võivad anda märku B-vitamiinide ja eriti B12-vitamiini puudusest, mis võib põhjustada ka aneemiat. Lihtne B12-vitamiini allikas on maitsepärm.

Pidevad nahaprobleemid