Puudega inimesed saavad nüüd arsti otsusega piiramatult tasuta hambaravi

Arsti otsusega saavad vajalikus mahus ja täiesti tasuta, isegi omaosaluseta hambaravi sügava vaimupuudega inimesed, kontrollimatu käitumisega inimesed, aga ka halvatud, käteta või käte liigutusi takistavate haigustega inimesed.

Juba mitu aastat tagasi õnnestus ajakirja «Puutepunkt» teematõstatuse järel käivitada tasuta üldnarkoosis hambaravi sügava vaimupuudega inimestele – esialgu Tartus, aga nüüdseks ka Valgas, Kuressaares ja mujal. Probleemiks oli aga jätkuvalt see, et kui aastaid või aastakümneid ravimata hammastega inimesele tehti narkoosis ravi, kippus arve ulatuma sadadesse eurodesse, mida mõnigi puudega inimene ega ta pere maksta ei suutnud. Puudega inimeste tavapärane hambaravihüvitis on ju vaid 85 eurot aastas.

Ülemöödunud sügisel alustati haigekassaga läbirääkimisi ning tänavu jaanuarist ongi raviteenuste loetelus sees võimalus, et haigekassa tasub selliste inimeste hambaravi eest kogu summa, mis on vajalik selleks, et hambad korda teha ja korras hoida. See ei eelda ilmtingimata narkoosis toimuvat ravi. Kui inimesel on võimalik hambaravi saada tavalises kabinetis, saab näidustuse korral tasuta teenust ka seal.

«Oleme tõesti laiendamas hambaravi võimalusi sügava vaimse või füüsilise puudega inimestele – maksame kinni nende hambaravi kogu ulatuses, mingeid piiranguid või omaosalust ei ole. Tasume kogu hambaravi ka siis, kui ei ole vaja narkoosi,» kinnitas Vivika Tamra haigekassa terviseedenduse osakonnast.

Ta lisas, et tänavu on teenuse katsetamise aasta ning on seatud esialgsed kriteeriumid, mis põhjustel võiksid inimesed vajada elupuhust hambaravi täies ulatuses. Vajadusel kohendatakse kriteeriume edaspidi, kui selgub täpsemalt, millistele patsientidele hakkavad raviarstid niisugust tasuta ravi määrama.

Teenust saavad osutada need hambaravikabinetid, kellel on laste hambaravi leping. Puudega inimesele teenuse osutamiseks on kindlasti vaja, et hambaarstil oleks vajalik kogemus ja koolitus. Siinkohal teeb haigekassa koostööd Eesti puuetega inimeste kojaga.

Sooviga tasuta ravi saada tuleb pöörduda raviarsti või perearsti poole. Teenuse kood on 9072.

Üldanesteesias ehk narkoosis hambaravi teenust pakuvad veebruari seisuga: