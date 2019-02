Kui tekst on lähedalt vaadates udune - kas elustiil ennetaks nägemisprobleeme?

Probleem viitab presbüoopiale ehk ealisele kaugnägevusele, mille esimesteks sümptomiteks on raskused lähedalasuvate väikeste detailide selgel nägemisel, seda eriti hämaras. Presbüoopia ei ole haigus, vaid ealine iseärasus, mida ei ole võimalik ravimite, vitamiinide, tervisliku eluviisi või toitumisega ära hoida. Samuti ei mängi presbüoopia tekkimisel rolli, kas inimene on olnud varasemalt prillikandja või mitte.

«Kõik teooriad väidavad, et presbüoopia tekib alates 40. eluaastates või hiljem, kuid tänapäeva tehnoloogia areng ja uudsed digiseadmetega seotud vajadused annavad märku, et silmad võivad muutuda prespüoopiliseks ka varem, sest lähedale nägemise vajadused on suuremad,» ütles optometrist ja Essilori Eesti esindaja Marta Port.

Nägemisprobleemide avaldumissagedus on märksa kõrgem 40. eluaastate teises pooles kui esimeses: kui 40-44-aastastest on täheldanud nägemise halvenemist iga kolmas vastaja, siis üle 45-aastastest üle poolte. Nägemisega on rohkem kimpus mehed (52 protsenti) kui naised (47 protsenti).

Kuigi presbüoopiat ei ole võimalik ennetada, on sellega võimalik kenasti koos elada. Kõige tõhusamiks abivahendiks on progresseeruvad ehk mitmevaatelised prillid, mis lahendavad samaaegselt mitu nägemisprobleemi, tagades selge nägemise nii lähedale, keskdistantsile kui kaugele.