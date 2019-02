Iga südamerike on erinev: viis naist räägivad, kuidas nad said infarkti

Iga südameinfarkt ei pruugi panna inimest valust põrandale vajuma. Eriti naistel võivad südameinfarktid esineda sootuks varjatute sümptomitega, näiteks lõuavalu, hingamispuuduse, äärmise kurnatuse, kuumahoo või seedehäiretena, vahendab Woman´s Health. Viis südameataki üle elanud naist räägivad, kuidas neil terviserike juhtus.

Tundsin nagu oleks mulle suur tablett kurku kinni jäänud

45-aastane Ameerika Südameassotsiatsiooni vabatahtlik Tara Robinson koges kolmel järjestikusel päeval kolme südameinfarkti. Kolmas oli neist nii tugev, et naine kuulutati paariks minutiks surnuks ning tema sõnul oli ime, et arstid ta üldse ellu suutsid äratada. Vaadates tagasi, sõnas Robinson, et tal oli juba pool aastat varem südameinfarkti sümptomeid, näiteks tuimus vasakus käes ja kangus kaelas.

Infarktide hetkel tundis naine nagu midagi oleks tema hingamisteedesse kinni jäänud, nagu ta oleks neelanud alla liiga suure tableti, mis kuidagi alla ei läinud. Veel koges ta iiveldust, kuumahooge, higistamist ja äärmist väsimust. Kokkuvõttes mäletab ta tunnet, nagu oleks paljud keha üksused korraga üles öelnud. Peale operatsiooni ütles naise südamearst talle, et ta peab kogu oma elustiili muutma, nii füüsiliselt kui vaimselt. Nüüd teeb naine viiel päeval nädalas trenn, kombineerides joogat, jõutrenni ja kardiovaskulaarset treeningut.

Tundsin nagu oleksid mul kohutavad kõrvetised

39-aastane personaaltreener Shannon Schleicher oli just lõpetanud kolm kõrge intensiivsusega treeningut ning tundsin rinnus valu. Ta ei teinud sellest välja, sest arvas, et tegu on kõrvetistega. Kõndides jõusaali trepist üles kohtumisele, tundis naine end äkki nii väsinuna, et ei suutnud edasi minna. Mõned sekundid hiljem tundis ta palavust ja hakkas üle keha higistama, nagu oleks saunast tulnud. Samuti ei saanud ta enam hingata, tundis iiveldust ja krampe käes. Ta proovis endale korrutada, et kõik on korras, kuid õnneks kutsus kolleeg naisele kiirabi.

Parameedikud tegid talle südame kardiogrammi ja viisid naise otsekohe haiglasse, kus eemaldati tromb, mis oli ta arteri täielikult ummistanud. Kohe kui see välja võeti, tundis naine kergendust. Kardioloog arvas, et rebendi arteris ja trombi tekitas stress, treening või mõlemad. Naine sai hiljem teada, et suurem osa samasuguses seisundis olnud inimesi on surma saanud. Naine on tänulik, et pääses ja kontrollib oma artereid nüüd regulaarselt.

Tundsin nagu oleksin siledal maal Mount Everesti tippu roninud

41-aastane Ameerika Südameassotsiatsiooni vabatahtlik Mika Leah oli sõbraga kergel matkal kui tundis kõndima hakates äkki õhupuudust ja valusööste käes. Naine istus kivile ja ütles sõbrale, et kõik on korras. Matk oleks pidanud kerge olema ning Leah oli just poolmaratoni läbinud ja kerget südamevaluga ka arstil kontrollida lasknud. Sõber ei uskunud õnneks teda ning viis ta kiiresti arsti juurde.