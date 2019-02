Suri apteeker, kes leiutas ibuprofeeni ega teeninud sellelt sentigi

Valuvaigisti sai edaspidi tuntuks ibuprofeenina, ent seda müüdi teistes riikides näiteks Nurofeni, Advili ja Motrini nime all. Praegu on see maailmas üks enimkasutatud valuvaigisti, mida müüakse aastas miljardite dollarite eest. «Tagantjärele on naljakas seda mõelda. Aastate jooksul on paljud mulle öelnud, et ibuprofeen tõesti aitab neid ning kas ma tean, et see on kasulik ka pohmelli korral. Pean siis tunnistama, et tean küll,» ütles Adams intervjuus Telegraph’ile 2007. aastal.