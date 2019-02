Rõve! Kas teadsid, et aevastusega levivad bakterid võivad õhus püsida mitu nädalat?

Kuigi viisakas oleks aevastajale öelda: «Terviseks!», siis tegelikult peaksid selle asemel hoopis mitu sammu tagasi astuma, kirjutab Healthline. Bristoli Ülikooli teadlased hindasid seda, milline on aevastuse või köhahooga valla pääsenud bakterite ellujäämisvõime õhus. Selgus, et aevastus või köhahoog väljutab umbes 100 000 nakkuslikku mikroorganismi kiirusega 160 kilomeetrit tunnis. Need mikroorganismid võivad kanda edasi viirusi, sealhulgas grippi, ülemiste hingamisteede viirusi, adenoviirusi, mis põhjustavad n-ö külmetushaigust. Kriitiline aeg, mil bakterite levik on eriti tõenäoline ja kiire, on esimesed paar-kolm minutit pärast aevastamist või köhimist.