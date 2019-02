Šokolaad ravib köha ja parandab mälu? Need müüdid on tekitanud paksu pahandust

Eksitavad tervisemüüdid võivad saavutada üleilmsed mõõtmed ja jõuda paljude meediakanalite pealkirjadesse, kirjutab Healthline. Üks hiljutisi selliseid juhtumeid on uuring, mille puhul hakati levitama infot, et šokolaad toimib köharavimina. Uuringu autor ise aga ütleb, et sellised pealkirjad on äärmiselt eksitavad. «See lugu hakkas oma elu elama ja muutus linnalegendiks, tõdes Hull York meditsiinikooli professor Alyn Morice.

Nimetatud uuring avaldati esmakordselt 2016. aastal ning selles oli juttu šokolaadimaitselisest köhasiirupist. Morice’i sõnul oli aga vale meedias väita, et šokolaad ise ongi vastutav köha allasurumise eest. Eksperdid arutlesid uuringus pigem selle üle, et köha vaibumine oli seotud ravimis sisalduva demultsendiga, mis pakub leevendust. Siirup sisaldas ka antihistamiine, mis võisid selles samuti rolli mängida. «Igal aastal, kui külmaks läheb ja haigushooaeg tuleb, on see uuring jälle omal kohal,» nentis Morice. Tema sõnul on see tekitanud palju arutelu, isegi kommentaariumides on inimesed väitnud, et šokolaad aitab neid haiguse puhul, ent sellist meditsiinilist tõendust pole kahjuks siiski olemas.

Kallutatud tervisemüütidest on raamatu kirjutanud California Ülikooli professor dr Nina Shapiro, kes ütleb, et selliseid ülepaisutamisi tuleb sageli ette. «Uuringust võetakse näiteks infokild, mis võib olla tulemuse kõrvalnähtus või tagasihoidlik faktor, aga seda serveeritakse meedias nii, et see võtab laialdased mõõtmed,» tõdes ta. Isegi kui tegu on adekvaatse uurimusega, siis ikkagi on ohukohti, mis võivad selle tulemuse pea peale pöörata.

Šokolaadi tervistavate omadustega on seotud teinegi juhtum, mil 2014. aastal väideti, et see aitab ennetada mäluhäireid. Uuringu valim oli väike ning selle valmimist rahastas osaliselt šokolaaditootja Mars. Uuringus vaadeldi flavanoole, mis esinevad looduslikul kujul puu- ja köögiviljades ning kakaos. 37 osalejal lasti juua spetsiaalselt loodud flavanoolijooki. Selgus, et neil, kes seda menüü osana üsna suures koguses jõid, paranes mälu. Teadlased väitsid, et see pole võrreldav šokolaaditahvli söömisega, sest selle tootmisel on enamus flavanoole kaduma läinud, kuid ometi vallutasid maailma uudised šokolaadi mälu parandavast võimest.