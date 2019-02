Isamaalasest psühhiaater: kes siis inimesi ravib, kui perearst raviplaani juhib?

Isamaa tervisepoliitikat kirjeldav lause ütleb, et inimestele tuleb luua oma tervise jälgimiseks ja hoidmiseks paremad võimalused ning meditsiinisüsteemi huvisid ei tohi pidada inimesest tähtsamaks. Eraldi murekohana on välja toodud meeste tervis. Rammul tõdes, et mehed ei taha jätkuvalt arstil käia ja leiavad sageli tee doktori juurde siis, kui on juba hilja.

«Ometi on ka paranemist näha, väga hästi on teema olulisust tõstatanud TÜ Kliinikumi meestekliinik eesotsas Margus Punabiga. Seetõttu tulevad vahel minu juurde kontrolli noored ja terved mehed, kellele siis räägin riskifaktoritest,» sõnas Rammul. Tema hinnangul on väga oluline pidev adekvaatse info kättesaadavus ja sõnumi saatmine, et inimene vastutab oma tervise eest eeskätt ise.

Hooliva tervisekäitumise üks näide on mure korral perearstiga ühendust võtta, kuid kiiresti leiab abi ka perearsti nõuandetelefonilt (tel 1220 - toim.), mis aitab nii EMO-de kui ka perearstide koormust vähendada. «Abi on väga erinev – ühele soovitame kodus puhata, teisele apteeki minna ja käsimüügiravimeid osta, kolmandale aga hoopis kiirabi kutsuda,» rääkis ta.

Küll aga suhtub Rammul skeptiliselt oma erakonna mõttesse terviseplaanist, mida peaks samuti juhtima perearst. «Ausalt öeldes tundub see mõte kõhe, sest samade palgatingimuste, meeskonna ja ajaressursi mõttes ei saa perearstile lisaülesannet anda – kes siis inimesi ravib, kui meie plaane teeme,» küsis Rammul. Tema sõnul on uue koalitsiooni moodustamisel oluline prioriteedid paika panna, rahasumma üle vaadata ja tööle hakata. Kõige tähtsam on tagada, et arstiabi on kättesaadav ja doktoril nii palju aega, et ta jõuab ka patsiendile silma vaadata.

Perenõuandlale, kus Rammul töötab, pani enam kui 30 aasta eest aluse tema ema Helvi Rammul. Nii teab ta hästi erameditsiini võlusid ja valusid. «Eraarsti juurde tullakse eeskätt seetõttu, et järjekorrad on hirmpikad ja lepingud on suurte keskuste käes. Väikeste tegijatega on sageli nii, et neil on valmidus olemas, aga haigekassa pakub lepingut madalama koefitsiendiga,» rääkis Rammul. Ometi ta patsientide puuduse üle ei kurda. «Näen oma töös, kuidas noortele on tähtis majanduslik kindlustatus ning ajaks, kui mammon koos, on fertiilsus langenud ning laste saamisega raskusi. Samuti aitan palju seksuaalprobleemidega patsiente ning psühhiaatrina ka stressis ja depressioonis inimesi,» lisas ta.

