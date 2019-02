Uuring: Eesti laste tervis on Euroopa Liidus kehvemate seas

Hea või väga hea tervisega alla viieaastaste laste protsent jäi 2017. aastal 92,4 ja 99 vahele. Halvima skoori ehk 92,4 protsenti said seejuures Eesti lapsed, samas kui Bulgaaria, Malta, Rumeenia ja Itaalia lastest olid 99 protsenti hea või väga hea tervisega.

Viie- kuni üheksa-aastaste seas said madalaima tulemuse Portugal ja Läti vastavalt 89,3 ja 91,2 protsendiga. Eestil oli vastav näitaja 93,7 protsenti. Tugevaima tulemuse tegi Rumeenia 99,8 protsendiga, Küpros 98,9, Itaalia 98,8 ja Kreeka 98,7 protsendiga.

10–15-aastaste laste puhul jäid vaid Läti, Portugali ja Eesti laste suhtarvud alla 90. Eesti näitaja oli seejuures 89,6. Rumeenia, Itaalia ja Bulgaaria lapsed said enda tervise eest aga üle 98 protsendi.

Eesti alla 16-aastastest lastest keskmiselt 1,2 protsendil on tervislik seisund halb või väga halb, 6,9 protsendil on see rahuldav ja 91,9 protsendil hea või väga hea.