Seletamatu haigusega pisike Robin vajab seisundi leevendamiseks annetajate abi

Robini kehatüvi on nõrk, lihasjõudlus väike ja liigesed ülepainduvad ning püsti seistes ta kõigub. Lihasnõrkus esineb ka näopiirkonnas. Seetõttu on Robinil ka motoorika nõrkus ja logopeedilised probleemid. Ta kõnnib iseseisvalt, kuid tal on probleeme koordinatsiooni ja tasakaaluga ning suure kukkumisohu tõttu vajab ta pidevat turvamist. Haiguse tõttu on laps ealisest arengust maas ning vajab ööpäev läbi järelevalvet, abistamist ja juhendamist.

Robin käib füsioteraapias, ujumas, tegevusteraapias, logopeedi ning eripedagoogi ja psühholoogi juures, kuid tervisliku seisundi parandamiseks ja arenguks on lapsele raviarstide ja spetsialistide sõnul vajalik ka ratsutamisteraapia ja müofunktsionaalne teraapia.

Kui esialgu oli kartus, et Robin ei suuda ennast hobusel hoida, siis tulemus on hoopis vastupidine ning ta on väga püüdlik ja soovib väga hobusega sõita. Ratsutamisterapeudi hinnangul võib selle teraapiavormi plaanipärane ja süsteemne rakendamine anda häid tulemusi poisi rühi, lihaskonna, koordinatsiooni ja emotsioonide arengul.

Müofunktsionaalne teraapia on teaduspõhine meetod, mida teostavad selleks spetsiaalse väljaõppe saanud logopeedia ja füsioteraapia valdkonna spetsialistid. Müofunktsionaalsed terapeudid aitavad erinevate teraapiavõtete abil parandada näo- ja suupiirkonna lihaskonna tööd ja normaliseerida häirunud lihaskonna toonust.

Kuna riigiraha on lapsele vajalike teraapiate tagamisel piiratud, toetab lastefond heade annetajate abiga Robinile vajalikku ratsutamisteraapiat ja müofunktsionaalset teraapiat aasta vältel kuni 1000 euroga. Sellele lisab 200 euro suuruse panuse teenuste eest tasumisel ka kohalik omavalitsus.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves toob välja, et Robin on esimene laps, kes jõudis nende juurde müofunktsionaalse teraapia vajadusega. «Kui siiani oli meil kogemus mitmete teiste teraapiate toetamisel, siis müofunktsionaalne teraapia oli meie jaoks uus,» ütles ta. Ilves kinnitab, et fond on väga avatud uutele ravi- ja teraapiavõimalustele.

«Oleme arstidelt saanud tagasisidet, et müofunktsionaalsete häiretega laste pöördumised on sagenenud ning teaduspõhine müofunktsionaalne teraapia on neile suureks abiks. Kuna teraapia on aga tasuline ja kallis, siis peredele käib lapsele järjepidev teraapia võimaldamine üle jõu,» tõdes Ilves. Fond avaldab südamest heameelt, et nad saavad heade annetajate toel abiks olla ning lapsele vajalikke lisateraapiaid võimaldada.