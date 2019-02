Südamearst Viigimaa annab nõu: kuidas tunda suusamaratonil ära terviserike?

4. Kui enne maratoni kolme nädala jooksul on olnud mõni viirus või palavik, tuleks sel aastal maratonist loobuda. Nõrgestunud organismis on tüsistuste oht ülisuur.

5. Ära võrdle end suusarajal oma sõbra või kunagise iseendaga. Sõida omas tempos vastavalt hetkevormile ning tunne sõidust rõõmu. Sõitma peab nii, et enesetunne oleks hea nii sõidu ajal kui ka pärast maratoni. On normaalne, et pikal maratonidistantsil tekivad rasked hetked, neid on kergem ületada väikese energiabatooni või glükoositabletiga. Kindlasti peab rajal olles korralikult vedelikku tarbima.