Üks taimne piim on toitainete poolest teistest peajagu üle

Lehmapiim sisaldab valku, A-vitamiini, B12-vitamiini, tsinki, magneesiumit ja B2-vitamiini. Taimsete alternatiivide vahel valides tuleks jälgida pakenditel olevad informatsiooni valgusisalduse, lisatud suhkrute, vitamiinide ja mineraalide kohta, vahendab ABC.

2018. aastal ajakirjas Journal of Food Science and Technology avaldatud uuring võrdles lehmapiima ja erinevaid taimseid piima alternatiive, mis olid tehtud kas mandlitest, sojast, riisist või kookospähklist. Toitainete poolest oli lehmapiimale kõige lähemal sojapiim. Sojapiimas on rohkem valku kui teistes piima alternatiivides, samuti sisaldab see kiudaineid ja on kasulike rasvade allikas. Jook on tehtud jahvatatud sojaubadest või sojavalgupulbrist ja veest ning sellele on vahel lisatud taimeõli ja suhkrut, et imiteerida lehmapiima konsistentsi ja maitset.

Kuigi sojapiim on hea toitainete profiiliga, tasub alati vaadata, kas toodet on rikastatud mineraalainete ja vitamiinidega ning eelistada magustamata varianti. Paljudele sojajookidele on lisatud suhkrut, et imiteerida piima loomulikku magusust.

Paljukardetud hormoonid sojas

Sojatoodete ümber on kasvanud palju segadust seoses nendes sisalduvate hormoonidega. Sojapiimas ongi suures koguses fütoöstrogeene ehk taimekemikaale, mis imiteerivad keha loomulikku östrogeeni, kuid teevad seda palju nõrgemas ulatuses. Vaatamata hirmudele, et fütoöstrogeenid suurendavad rinnavähi ja kilpnäärmehaiguse riski, on kliinilised katsed näidanud, et neil ei ole kahjulikku mõju.

Vastupidiselt on teadusuuringud näidanud, et fütoöstrogeenidel on kaitsev mõju mõnda tüüpi vähkkasvajate eest. Näiteks teatakse, et Jaapanis, kus tarbitakse palju sojatoite, on madalam rinnavähki haigestumus. Samal ajal on Austraalia vähinõukogu soovitanud rinnavähki põdevatel või varem põdenud naistel suures koguses fütoöstrogeene sisaldavaid sojatooteid mitte tarbida.

Pähklipiimad koosnevad peamiselt veest