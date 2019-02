Emade ülekaal on seotud beebide kaasasündinud südameriketega

Emade rasvumus on Rospu sõnul seotud paljude erinevate tõsiste raseduse tüsistustega, seal hulgas kaasasündinud südamerikked. Loote organite arengu kõige olulisem periood on raseduse esimesed kaheksa nädalat, mil ei pruugi veel naised ise oma rasedusest teadlikudki olla.

Rospu sõnul on selge see, et enne rasestumist tasuks püüelda normaalkaalu saavutamise või vähemalt mõningase kehamassi langetamise suunas. «See teeb tulevasele kõhubeebile head, rääkimata sellest, et parandab rasestumise tõenäosust,» nentis arst.