Need 8 kehaosa reedavad esmajoones su vanuse

Käed. Inimese vanuse, eriti just naiste puhul, võivad ennekõike reeta käed. Kuna hormonaalsed muutused vähendavad naha elastsust, paistab see sageli silma just käeselgadel. Käed muutuvad kuivemaks ja krobelisemaks ning sealsed veenid tulevad enam nähtavale. Lisaks on käed harva päikesevalguse eest kaetud, päikesekiirgus aga lisab kortsukesi ja vananemisilminguid. Seega suvel ära unusta päikesekreemiga katmast ka käeselgasid.