6 kahtlustäratavat märki, et sind võib ohustada diabeet

Diabeet on tõsine haigus, mis vajab pidevat ja igapäevast ravi. Kuigi diabeedispekter on lai, mõistetakse selle all energia ainevahetuse häiret, mille korral on insuliini tootmine häiritud ning vere suhkrusisaldus seetõttu suurenenud. Diabeedist rääkides tuuakse enamasti välja selle kaks levinumat vormi – I tüübi diabeet tekib, kui kõhunäärme insuliini tootvad rakud on hävinud või ei suuda enam insuliini toota. Sellele ennetavat ravi ei ole ning Eestis põeb seda vormi ligi kümnendik diabeetikutest.

Ülejäänutele valmistab probleeme II tüübi diabeet, mille korral võib nii insuliini eritumine kui kudede reaktsioon sellele olla häiritud. Kui I tüübi diabeet algab enamasti lapse- või noorukieas ning on päriliku eelsoodumusega, siis II tüübi korral mängib olulist rolli elustiil, vanus ning füüsiline aktiivsus.

II tüübi diabeedile eelneb peaaegu alati eeldiabeet ehk seisund, mille korral on veresuhkru tase normist veidi kõrgem, kuid organism suudab sellega toime tulla, ehkki insuliini tootvate rakkude aktiivsus võib olla vähenenud juba poole võrra. Seetõttu on oluline olla valvas sümptomite suhtes, mis annavad märku diabeediohust.

Tähnas avaldab kuus märki, mille esinemisel tasub veresuhkru taset mõõta:

Sage urineerimine. Kui märkad, et oled hakanud senisest sagedamini tualetti külastama (ka öösiti), on aeg kontrolli minna. Just pideva urineerimise kaudu üritab keha toime tulla häiritud insuliinitootmise ning kõrgenenud suhkrutasemega veres.

Pidev janu ja suukuivus. Sagenenud urineerimisega kaasneb ka suurenenud janu ning tuntav suukuivus. Kuigi tahaksid janu kustutamiseks haarata gaseeritud joogi või mahla järele, on nende suhkrusisaldus kõrge ning tõstab omakorda veresuhkru taset. Vedelikupuudus kehas annab märku siis, kui oled kaotanud juba kaks protsenti normaalsest veehulgast organismis.

Hägune nägemine. Ähmastuv nägemine jääb tihti tähelepanuta, kuid see on oluline diabeedile viitav tunnus. Kõrge veresuhkur tingib silma kihtide turse, mis võib nägemise uduseks muuta. Pärast veresuhkru normaliseerumist võib aega minna vähemalt paar kuud enne, kui senine nägemisteravus taastub.

Kaalulangus. Kui kaotad kaalu ilma pingutamata, võib see anda märku diabeedist. Insuliini ülesanne kehas on transportida suhkur verest rakkudesse. Kui insuliini tootmine on kehas häiritud, ei jõua rakkudesse piisavalt energiat ning seetõttu hakkab keha kasutama oma rasva- ning lihastagavara. Märgatav kaalulangus on üheks põhjuseks, miks võiks lasta oma veresuhkru taset kontrollida.

Pidev väsimus. Kurnatuse taga võib olla mitmeid põhjuseid. Ometi on ka diabeet ning väsimus omavahel tugevas seoses. Kui keha ei suuda insuliinihäirete tõttu kasutada efektiivselt oma energiatagavara, tunneme ennast ka vaatamata korralikule ööunele väsinuna. Pidev väsimus on kindlasti üks tunnustest, mille osas tähelepanelik olla.

Tumedad laigud nahal. Kaelale, kaenlaalustele ning teistele kohtadele kehal tekkinud tumedamad laigud on varajane märk insuliiniresistentsusest. Lisaks on diabeedile iseloomulik haavade aeglane paranemine, kuivõrd kõrge suhkrusisaldus veres loob bakteritele soodsa kasvukeskkonna.