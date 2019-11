Need on põhjused, miks sind võib vaevata hommikul peavalu

Sa ei saanud piisavalt magada

Korralik kosutav ööuni peaks kestma seitse-kaheksa tundi. Kui saad vähem magada, on see keha jaoks märk, et midagi on valesti ja on põhjust reageerimiseks. ««Põgene või võitle» hormoonid hakkavad toimima ja tulemuseks on suurem südame löögisagedus, kõrgem vererõhk ja stress,» seletab doktor Salvatore Napoli. See viib peavaluni, mille vastu võib siiski abi olla valuvaigistist.

Kui tunned end endiselt uimasena, ürita teha 20-30 minutit kestev uinak, mil keha saab taastuda.

Proovi kiiresti taastada normaalne unerežiim, et järgmisel päeval ei tuleks enam kimbutama peavalu.

Said liiga palju magada

Liigne uni ei aita sugugi võidelda peavalu vastu. Kui veedad unemaal üle üheksa tunni, langeb madalale serotoniini tase, mille tulemusena väheneb aju varustamine verega – see võib põhjustada kõva peavalu.

Säärased peavalud tabavad sageli nädalavahetustel, kui pikalt magamine on teadlik otsus. Valutu päeva huvides ei maksa aga siiski tududa rohkem kui kaheksa tundi.

Endorfiinid on tasakaalust väljas

Kehas heaolutunnet tõstvate endorfiinide tase on kõige madalam hommikul. Mõnel inimesel võib see vallandada migreenihoo. Madal endorfiinide tase mõjutab ka teiste neurotransmitterite hulka, tõmmates madalseisu näiteks serotoniini ja seeläbi põhjustades ajus veresoonte ahenemist. See omakorda pidurdab aju verevarustust ja viib peavaluni.

Eksperdid ei tea, miks mõnel tekib peavalu, aga teised nende muutuste tõttu ei kannata. Hommikune füüsiline aktiivsus võib aga endorfiinide taseme taas kiiresti paika loksutada.

Jõid eelmisel õhtul liiast

Pole vaja end silmini täis kaanida, et järgmisel hommikul tabaks peavalutsunaami – valusa trummelduse võib peas käivitada ka mõõdukas napsitamine.

Isegi paar alkohoolset jooki võivad kehas esile kutsuda vedelikuvaeguse, mille tagajärjeks on ajuverevarustuse halvenemine.

Parim moodus peavalust hoiduda, on juua alkoholile peale piisavalt vett. C-vitamiini tabletid võivad samuti aidata kiirendada maksa tööd alkoholi lagundamisel.

Norskamine

Norskamine võib olla märk uneapnoest, mis põhjustab hapnikuvaegust. Selle tõttu võid lakata öö jooksul mitmeid kordi hingamast.

Eksperdid arvavad, et hingamispeetuse tõttu tekkivad pausid aju hapnikuga varustamisel põhjustavad veresoonte laienemist ja ajusisese rõhu tõusu, mis põhjustab peavalu.

Sul on kõrge vererõhk

Kõrge vererõhu tõttu on ka peas rõhk suurem ja see on tihti peavalude allikas. Paljud inimesed pole isegi teadlikud, et neil on kõrge vererõhk. Kui peavalud on sagedased ja seletamatud, pöördu arsti poole.

Sa pole veel manustanud kohvi