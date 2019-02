Enneta diabeeti! Kõrgenenud veresuhkur läheb nii veresoonte, närvide kui organite kallale

Glükoos ehk veresuhkur on keha peamine energiaallikas, mis imendub verre süsivesikute lagundamisel seedetraktis. Seepärast tõuseb pärast sööki ka veresuhkru tase, mille reguleerimisel on oluline osa hormoonidel, sealhulgas insuliinil. Kui viimase tootmine on häiritud, ei omasta keha piisavalt energiat, sest insuliini on tarvis, et glükoos saaks rakku siseneda ning organid ja koed seeläbi energiavarusid täiendada. Terve inimese veresuhkru tase langeb normaalsele tasemele (3,5–6,0 mmol/l) 3–4 tunni möödudes pärast sööki.