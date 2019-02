Vähile rinna kaotanud Shannen Doherty: armid on mul nagu Frankensteinil

Kui Shannenile (47) tehti keemiaravi, olid arstid mures, et ta organid võivad üles öelda, sest tal ei püsinud mitte midagi sees, räägib näitleja ajakirjale Health. Naine ei suutnud isegi pead tõsta ega lutsida jääkuubikut. Jõuetul Shannenil oli tunne, et nüüd on kõik. Abikaasa Kurt nuttis ta kõrval ja anus, et naine teda ei jätaks. «Vaatasin teda ja mõtlesin, et ma ei saa talle seda teha. Niisiis kaevusin sügavamale, koondasin kõik jõuvarud ja läksin edasi,» meenutab ta üht murdehetke vähiravis.

Kuna vähk oli levinud lümfisõlmedesse, pidid tohtrid eemaldama lisaks rinnale ka omajagu kudet kaenla alt. «Tundsin peaaegu oma rinnakorvi ja see häiris mind väga.» Ta valis pärast ränga ravi lõppu uudse taastava operatsiooni, kus kasutatakse rinna üles ehitamisel implantaadi asemel oma sidekudet ja nahka. Põhjuseks oli, et silikoonist rinnaproteesi peaks kunagi välja vahetama ja ta ei taha noa alla minna rohkem kui vaja. Uudne taastav operatsioon oli küll keerukam ja Shannen tõdeb, et nahk tõmmatakse nii pingule, et on tunne, nagu see võiks iga hetk rebeneda.

Rinnavähi eemal hoidmiseks kasutatavad hormoonid tõid kohe menopausi. Ainevahetus aeglustus ja ta võttis kaalus kõvasti juurde. Shannen ütleb, et keemiaravi mõjus naha elastsusele, nii et märgata oli ka kiiret vananemist.

Shannen on aga kõigele vaatamata õnnelik. «Mulle meeldib, et mu keha on tugev ja sel on võime võidelda vähiga.» Ta üritab oma tänutunnet keha ees näidata, käies toimumisterapeudi juures ja harrastades pea iga päev jõutreeningut ja poksi.