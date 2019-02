Mis juhtub kehaga piimavabal dieedil olles?

Portaal Reader's Digest avaldab tõenäolised tervisemõjud, mis võivad kaasneda piimatoodetest loobumisega.

Luude tervis võib halveneda. Piim on oluline kaltsiumi, valgu ning mitme muu toitaine allikas. Luude tugevuse määrab valdavalt küll toitumine ning liikumine lapse- ja noorukieas, kuid inimene ei kasva iial välja vajadusest oma luid tugevana hoida. Piimavabal dieedil olles pead kindlasti leidma asenduse, et vitamiinid ja mineraalained kätte saada, sest muuhulgas on viidatud just piima kasulikkusele luude tervise heaks selle kaltsiumi ja D-vitamiini sisalduse pärast. Kaltsiumi saab aga üllatuslikult ka paljudest puu- ja köögiviljadest.

Kaalunumber võib muutuda. Osa piimatooteid (juust, jäätis jm) on suure rasvasisaldusega ning kaloririkkad, mistõttu arvatakse, et neid menüüst välja jättes langeb ka kaal. Samas on nii mõneski uuringus viidatud, et mõõdukas koguses vähemagusaid piimatooteid tagab täiskõhutunde ning aitab säilitada tervislikku kehakaalu. Seega kui piimatooted asendada nende alternatiiviga, mis ei anna täiskõhutunnet, võib kaalu puhul tekkida hoopis vastupidine efekt. See aga sõltub lõplikult juba harjumustest ning menüü muudatustest.

Naha seisukord võib paraneda. Piimatoodete ning akne vahel on küll leitud seoseid, ent neid ei peeta seni täielikuks, et soovitada akneravis tingimata piimatooted menüüst välja jätta. Tõendid näitavad, et toitumine mõjutab küll naha seisukorda, kuid sealjuures ei pruugi süü olla ainult piimal. Küll aga oskab ilmselt iga aknega inimene katsetada ja hinnata, mis toidud vallandavad tal akne. Kui selleks on piim, siis on piimavaba dieet mõistlik mõte.

Kõhupuhitus väheneb. Kui kõhuhädasid tekitab jäätis, pitsalõik või klaas piima, võib piimavaba dieet olla tõenäoliselt kasulik lahendus. Kui selline puhitus on sage, võib tegu olla laktoositalumatusega. Sel puhul võib piimavaba dieeti proovida ka ajutiselt ning üritada hinnata, kas piima hüljates kaebused lakkasid või mitte.

Vähirisk võib väheneda. Nii nagu enamik toite, on ka piim kasulik mõõdukas koguses, mitte sellega liialdades. Osa piimatooteid peetakse põletikku soodustavaks, seega võib täielikult piimavabale dieedile minnes põletikulisusega seotud vähirisk mõnevõrra langeda. Uuringus selgus, et suur kaltsiumitarbimine tõstis meestel eesnäärmevähi riski, sest see vähendas hormooni tootmist, mida muidu seostatakse vähi ennetamisega. Samuti tasub vahet teha mahepiimatoodetel ja massitoodangul, millest viimane võib sisaldada kasvuhormoone ja potentsiaalselt vähkitekitavaid ühendeid.