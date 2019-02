Facebook plaanib eemaldada vaktsineerimisvastast sisu

Peale kriitikat sotsiaalmeedia platformil levitatud vaktsineerimisvastaste reklaamide kohta, mis olid suunanud rasedatele naistele, sõnas Facebook avalduses, et võib vähendada või eemaldada platformil ringlevat valeinformatsiooni. Sotsiaalvõrgustiku avalduses teatati, et otsustatakse ka vaktsineerimisvastase sisu vähendamise üle otsingutulemustest, vahendab Business Insider .

Facebooki kasutajad saavad ebasobivast sisust teatada igal ajal ning tervisega seonduvat informatsiooni kontrollivad võrgustiku faktikontrollijad 25 riigis. Ettevõte ütles, et otsib viise, kuidas teha vaktsiinide kohta käiv hariduslik teave kättesaadavamaks ning vähendada valeinformatsiooni tekitatud kahju. Siiski öeldi, et on veel arutamisel, millist lähenemist selleks kasutatakse. Avalduses ei selgunud, millal Facebook meetmed kasutusel võtab või kas seda on juba tehtud.