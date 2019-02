Dieetjoogid tekitavad diabeetikutel suuremat silmahaiguste riski

Kunstlike magustajatega dieetjooke on turundatud kui tavaliste suhkrurikaste karastusjookide tervislikumat alternatiivi. Üha enam uuringuid näitavad aga, et kunstlikel magustajatel on negatiivsed mõjud kardiometaboolsele tervisele, kirjutab perearst Piret Rospu portaalis Med24.

Läbilõikeuuring ei võimalda selgitada välja põhjuslikke seoseid. Millise mehhanismi kaudu on dieetjoogid retinopaatiaga seotud, pole praegu veel selge. Kuigi käesoleva uuringu tulemusi tuleb tõlgendada ettevaatlikult, on see siiski üks järjekordne viide, et kunstlikult magustatud joogid ei pruugi olla tavalistele suhkrurohketele karastusjookidele sugugi tervislikum alternatiiv.