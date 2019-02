Jumala ja MMSi usku arst: arstidele on pikka aega õpetatud valet

Need kõik on üldarsti ja perearsti kohusetäitjana töötava Martin Ruumeti sõnavõtud ravimite ja vaktsineerimise kõrvaltoimete Facebooki lehel. Sarnaste sõnavõttudega on ta esinenud ka patsiendiga laua taga istudes. Mees ütleb, et usaldab MMSi rohkem kui antibiootikume ja on seda ka enda patsiendile soovitanud. Ravimite võtmist võrdleb ta aga inimestele eutanaasia lubamisega. See kõik on kestnud aastaid.