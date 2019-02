Lugeja küsib: milliseid töötajaid ohustab gripp kõige enam?

Gripp on reeglina ägedalt algav haigus – sümptomiteks on lihasvalu, palavik, kuiv köha, külmavärinad, peavalu ja halb enesetunne. Haige ohustab teisi juba 1-2 päeva enne sümptomite ilmnemist. Tööle ei tohiks naasta kohe, kui enesetunne on paranenud, sest ka ennast hästi tundev inimene võib nakatada teisi veel 5–7 päeva.