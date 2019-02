Perearst Karmen Joller: vaktsiinivastasuse tõttu on meil suured haiguspuhangud ukse ees

«Järjest enam on rahvusvahelises meedias ärevaid artikleid vaktsiinvälditava haigestumuse tõusust ja sotsiaalmeedias jagatakse ahastavate lapsevanemate kurbi postitusi üliraskes seisundis või surnud lastest. Vähe on mõeldud aga sellele, et vaktsiinivastaseid kasutatakse ka riikide siseturvalisuse nõrgestamiseks ja poliitika mõjutamiseks. Näiteks on leitud, et väga suur hulk vaktsiinivastaseid postitusi pärinevad Venemaalt n-ö trollivabrikutest. Hetkel USAs levivaid jõulisi vaktsiinivastaseid liikumisi peetakse just sellise trollimise tulemuseks,» kirjutab Joller. Sellega tekitatakse vastasseis eri arvamusgruppide vahel, ühiskond lõhestatakse ja tekitatakse segadust.