Breketite uued nähtamatud alternatiivid panevad piduri näksimisele

«Mugavus on argument, kuid kasutajale meeldib ka mõte nähtamatust,» nendib Nigul. Mõne tähtsa kohtumise või sündmuse korral võib kaped lühikeseks ajaks ära võtta. Samuti tuleb need eemaldada söömise ja hammaste puhastamise ajaks. Tagamaks soovitud ravitulemus, tuleks ortodondi hinnangul kapesid ööpäevas kanda vähemalt 22 tundi. Sõltuvalt raviplaanist tuleb iga nädala või kahe tagant võtta kasutusele uued kaped.

«Kapede kandmine nagu ka breketite kandmine aitab hambaid õigele kohale nihutada. Kergemaid hambumuse probleemid on lahendatavad kuue kuuga, keerulisemate murede korral võib ravi kesta rohkem kui kaks aastat,» räägib Nigul. tulemused põhinevad Invisalign kapede ravijuhtumitel, millega on maailmas ravitud üle kuue miljoni inimese hambumust.

Kapesid ei müüda poodides kõrvuti hambaharjadega, need valmistab ortodont igale patsiendile digitaalse hammaste jäljendi järgi arvutiprogrammi abil. Enne kapede kandma hakkamist on võimalik arvutist näha lõpptulemust, mille nimel patsiendil tasub pingutada.

«Kapede paigaldamine ise on valutu. Kuna ei kasutata metalltraate, on suuõõne ärritus ja esmaabi vajadus lahti tulnud traadi tõttu olematu,» kinnitab ortodont. Samas hoiatavad arstid kapede kandjaid järgima tervislikku elustiili eriti hoolikalt.

«Kapede kandmisel tuleb ei öelda nii söögiaegade vahel näksimisele kui ka sagedasele suhkrujookide joomisele. Kui näksimisest loobumine on hambaarstide üks põhilisi soovitusi, et hambad terved hoida, siis noorte hulgas populaarsete limonaadide ja suhkrujookide tarbimisega peaksid kapede kasutajad just eriti hoolikad olema,» tõdeb Nigul.

Kas lapsed ja noored suudavad selle elustiiliga harjuda, et saada hambad sirgeks valutult ja peaaegu nähtamatult - see tasuks enne kapede kasuks otsustamist selgeks rääkida.

Laste ja noorte hammaste asendeid ja hambumust saab kapedega edukalt korrigeerida, kuid see nõuab lapselt suurt koostööd ja hoolt. Suur on kape kaotamise risk, kui näiteks söömise ajaks kape suust korra eemaldatakse. «Meie arstide kogemus näitab, et just lapsed unustavad tihti kape uuesti suhu tagasi panna, mis näiteks pärast söömist kooli kohvikusse lauale jääb,» ütleb Nigul.