Need suguhaigused võib saada ka suudlemisest

Herpesviiruse II tüüp levib seksuaalses kontaktis olles, aga ka suukaudne viiruse edasi kandumine on võimalik. Selle sümptomid on peaaegu samad nagu herpesviiruse I tüübi puhul.

Nendest viirustest ei ole võimalik lõplikult vabaneda, aga sümptomid ei pruugi olla tavaliselt isegi märgatavad. Pigem löövad need välja, kui immuunsüsteem on nõrgem.

See levib sülje kaudu suudlemisel, samuti uriini, vere, sperma ja rinnapiima kaudu. Tsütomegaloviirust loetakse suguhaiguseks, sest see levib ka seksuaalse kontakti teel. Sümptomiteks on väsimus, valus kurk, palavik, valud kehas. Viirusest ei saa vabaneda, aga sümptomid löövad välja eelkõige siis, kui immuunsüsteem on kompromiteeritud.