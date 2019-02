Arst murrab müüte: suhkur ei tee hüperaktiivseks ja C-vitamiin ei võitle külmetusega

Juba noorest east on kinnistunud inimestele kuuldud tõed tervise kohta, millest mõnel pole enam mingit tõepõhja all. Perearst Haiger Al-Hilaly rääkis portaalis Daily Mail, kui palju tõde või vale levinud tervisemüütides on.

Märja peaga õue minnes jääd haigeks

Vale. Viirushaigustesse võib haigestuda igal ajal, ka suvel. Seostame nakatumist aga külma ilmaga seetõttu, et inimesed kipuvad talvel koonduma väikestesse ruumidesse, et sooja saada ning viirustel on lihtsam levida.

Kõrvad ja nina ei lõpeta kunagi kasvamist

Tõsi. Kõhrelised struktuurid kasvavad nii kaua kuni inimene elab.

Suhkur teeb hüperaktiivseks

Vale. Arstid kasutavad suhkrut, et lapsi peale protseduuri rahustada. Paljud uuringud on näidanud, et suhkur ei pane lapsi ega täiskasvanuid teisiti käituma. Näeme muutust käitumises pigem oma ootuste tõttu.

Pead ootama tund aega peale söömist, et ujuda

Müüt põhineb eeldusel, et söömine suunab vere lihastest välja seedetrakti, mis viib krampide ja seejärel uppumiseni. See ei ole tõsi, kuid tugev eile enne ujumist või igat sorti treeningut võib tekitada ebamugavustunnet.

Vaktsiinid põhjustavad autismi

Hoolimata küllaldasest uurimisest, pole ühtegi sellist seost leitud. Teatakse küll mitmeid teisi riskifaktoreid, mis autismi panustavad: vanemate kõrge vanus, enneaegne sünd, madal sünnikaal, kaksik- või mitmikrasedus, tihedad rasedused vähem kui aastase vahega.

Terav toit võib tekitada maohaavandeid

Tõenäoliselt vale. Maohaavandid tekivad bakteriaalsetest infektsioonidest või põletikuvastastest ravimitest, nagu ibuprofeen, aspiriin või napsokseen. Siiski võib vürtsikas toit, kihisevad joogid ning palju teed ja kohvi olemasolevad haavandid hullemaks teha või mao voodrit ärritada.

Hommikusöök on kõige olulisem toidukord

Vale. Tõendid ei toeta seda väidet ning arvatakse, et see pärineb hommikusöögihelveste firmadelt. Kõrge kiudainesisaldusega hommikusöök hoiab kõhu kauem täis ja tõenäoliselt ei tunne sa vajadust näksida.

Võime keelt rulli panna on geneetiline

Tõsi. Usutakse, et seda omadust määrab dominantne alleel, mis tähendab, et on vaja vaid ühte geeni ühelt vanemalt, et inimene saaks keelt rulli panna.

Porgandi söömine muudab nägemise pimedas paremaks

Porgandid sisaldavad beetakaroteeni, mis muutub kehas A-vitamiiniks ja toetab silmade tervist. Siiski pole alust müüdil, et porgandi söömine parandaks pimedas nägemise võimet ning see pärineb II Maailmasõna propagandast.

Piim on luudele kasulik

Netraalne. Piim sisaldab palju kaltsiumit, mille tarbimine on luudele kasulik.

WIFI tekitab vähki

Vale. Selle kohta pole palju usaldusväärset tõendusmaterjali. Mõned uuringud on leidnud seose suurema riskiga, kuid WIFIst tuleb kiirgus ei ole seda tüüpi, mis võiks inimkudedele otsest kahju põhjustada. Ükski uuring ei ole seetõttu tõestanud, et WIFI tekitab muutusi rakkudes või vähki.

Närimiskummi seedimine võtab aastaid

Väär. Närimiskumm on enamjaolt seedimatu. See läbib soolestiku ohutult ja tuleb välja normaalse ajaga. Siiski võib suure koguse närimiskummi neelamine tekitada soolestikus ummistusi.

C-vitamiin ennetab külmetust

Vale. Seda väidet ei toeta ükski uuring. C-vitamiin aitab immuunsüsteemi toimimist üldiselt parandada, kuid ei võitle viirusega.

Ehmatamine või hinge kinni hoidmine võib luksumist ravida

Tõenäoliselt tõsi. Hinge kinni hoidmine suurendab veres süsihappegaasi sisaldust, mis pärsib diafragmas tekkivaid spasme. Arvatakse, et ehmatamine võib luksumise peatada, sest stimuleerib keha võitle või põgene reaktsiooni.

Hilisõhtul piimatoodete söömine tekitab õudusunenägusid

Igasugune toit, mis tekitab seedehäireid võib und segada ja õudusunenägusid tekitada.

Rasedad naised ei tohiks trenni teha

Vale. Peaaegu igasugune treening, eriti tüvilihaste harjutused, mis leevendavad seljavalu, on tegelikult rasedatele kasulikud. On teatud asendid ja treeningud, mida tuleks vältida, näiteks otse selili lamamine, kontaktspordialad, süvaveesukeldumine, akvalangiujumine ja 2500 meetrit üle merepinna taseme treenimine.

Glüteen on seedimisele halb

Tõenäoliselt vale. see on tõsi vaid, siis kui inimesel on tsöliaaklia.

Kala söömine teeb inimese targemaks

Neutraalne. Teadlased on leidnud, et oomega-3 rasvhappeid sisaldava toidu söömine parandas verevoolu ajju ja parandas ajutööd vaimseid harjutusi tehes.

Arvuti- ja teleriekraan teeb inimese lühinägelikuks