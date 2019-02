Nahaarst vastab: kas šokolaad tekitab aknet?

Teadusuuringud on andnud kinnitust, et kõrge glükeemilise indeksiga toidud - need sisaldavad külluslikult rafineritud süsivesikuid ja suhkrut, näiteks magustatud joogid ja töödeldud saiakesed ja snäkid -, on halvad aknele kalduvale nahale. Need toidud löövad üles veresuhkru taseme, mis soodustab insuliini ja androgeenide tootmist – tulemuseks on rasu suurem eritumine. Selle ülesanne on nahka niisutada. Kui rasu tekib aga pooridesse liiga palju, ummistab see need ja järgneb akne.