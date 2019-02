Apteekrid võtsid luubi alla, kuidas muuta apteegiteenust veelgi paremaks

«Apteegiteenuse kvaliteedijuhis annab hea võimaluse ise hinnata oma apteegi tegevust ning leida üles kitsakohad, mida oma meeskonnas ja apteegis on vaja muuta,» ütles Tartu Ülikooli farmaatsiainstituudi sotsiaalfarmaatsia dotsent Daisy Volmer. «Varasemad kaks apteekide enesehindamist on näidanud, et apteekrid peavad kvaliteetse teenuse pakkumist äärmiselt tähtsaks. Tehes oma igapäevatööd pühendumuse ja vastutustundega, näevad nad ka pidevalt vaeva selle nimel, et arendada farmaatsiaeriala laiemalt ja tõsta apteekri rolli tervishoiusüsteemis,» sõnas ta.

Eesti apteekide ühenduse juhatuse liige Kristiina Sepp ütles, et apteekri roll ajas järjest suureneb. «Arvestades tänaseid väljakutseid tervishoiusüsteemis, on apteegiteenuse arendamine ja uute teadmiste juurutamine olulise tähtsusega. Apteek asub inimese käiguteel ning on avatud sageli kauem kui ükski teine tervishoiuasutus – see loob suurt lisandväärtust rahvatervise hoidmisel,» tõdes ta.

Sepp märkis, et apteekri töö keskmes on patsient, tema heaolu ja vajadused - kvaliteedijuhis annabki praktilisi näpunäiteid, kuidas saab apteeker parimal viisil patsienti haiguste ennetamisel või ravimisel toetada, et haigusest võimalikult ruttu võitu saada.

Apteegiteenuse kvaliteedijuhise infopäeva eesmärk on apteekreid ette valmistada järgmiseks enesehindamiseks, mis toimub sügisel. Kvaliteedijuhis on välja töötatud selleks, et ühtlustada ja tõsta üldist apteegiteenuse taset. Välja on antud kaks trükist, milles on sõnastatud kvaliteetse apteegitegevuse ja -teenuse põhimõtted ning loetletud tegevuste selged hindamiskriteeriumid. Samuti on välja antud auhinnad ja tunnusmärgid apteekidele, kus pakutav teenus on olnud silmapaistvalt kõrgel tasemel.