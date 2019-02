Autismispektri häirega inimestele luuakse esimene omalaadne erihoolekandeküla

«Selleks, et ühiskond saaks astuda meile sammu vastu, peame ka meie olema avatud ja enda elust rääkima,» sõnas autismifondi «Toetan erilist elu» juht Liis Ehrminger. «Autismispektri häirega inimeste arvu kasv on kiire ning puudutab täna juba rohkem kui kaht protsenti lastest. Mida varem saab pere abi, mida kvaliteetsemat tuge, seda paremini saab autismispektri häirega inimene hakkama täiskasvanuna. Kooliaja lõpuni on eriliste laste elu Eestis hästi toetatud, kuid edasi läheb keeruliseks. On neid, kes omandavad ameti ja asuvad tööle, kuid paljud vajavad tuge ka lihtsates toimingutes. Iga inimene on loodud midagi tegema, pakume siis neile võimetekohast tööd ning võimalust sotsialiseeruda, leida sõpru ja armastust.»

Ehrmingeri kinnitusel tasuks riigil ja omavalitsustel kasutada ära initsiatiivi, mida erivajadustega laste pered on valmis jagama. «Ajalooliselt on erihoolekanne olnud küla ja valla ülesanne. Paraku aga kuuleb elanike esindajatelt tihti, et kõigega ei jõua tegeleda. Erivajadustega inimeste jaoks aga aega peatada ei saa. Ei saa ka nende pereliikmetest hooldajate jaoks, kellest aastatel 2006–2016 murdus selle raske koorma all ehk tegi enesetapu 22 inimest,» tõdes ta.

Fond kuulutas eile välja esimese autismispektri häiretega inimestele spetsialiseerunud erihoolekandeküla loomise Harku valda. Seitsmele hektarile ehitatakse sel aastal kolm peremaja, kuhu asub elama 30 inimest. Veel ehitatakse teraapiamaja, mida kõik abivajajad külastada saavad. Maja valmimisse andsid panuse Euroopa regionaalarengu fond ja sotsiaalministeerium, projekti lõpetamiseks aga palub fond lahkete annetajate abi.

2019. aasta lõpus Harku valda valmiv hoolekandeküla on eriline mitmes mõttes. Nimelt on kodanikualgatuse korras alguse saanud projekti kuni tänaseni kandnud ja suures osas rahastanud autismispektri häiretega inimeste pered. Rohkem autismispektri häiretele suunatud keskusi Eestis ei ole, kuid vajadus on suur, kuna Eestis elab umbes 4000 autismispektri häirega inimest. Autismifondi pikemaajalisem eesmärk on, et järgmise 20 aasta jooksul loodaks Eesti eri paikadesse vähemalt kümme taolist kogukonnapõhist erihoolekandeküla.

Esimese hoolekandeküla detailplaneeringu on koostanud Casa Planeeringud OÜ, arhitekt Sirje Elme.

