Tippteaduse telgitagustes – kõikide gripitüvede eest kaitsev vaktsiin on käeulatuses

Gripiviiruste A, B ja C tüved on üle maailma levinud. Uute teadusuuringute valguses võib aga tulla nende salakavalale levikule varsti piir, kuna üks immuunsüsteemi rakk pakub kaitset nende kõikide vastu, vahendab Medical News Today.

Professor Katherine Kedzierska Melbourne`i Ülikoolist selgitab, et gripiviiruse B tüve pole eelnevalt eriti põhjalikult uuritud, kuna see ei arene pandeemiaks, ent samas on see väga ohtlik haigus, mis võib samuti lõppeda surmaga, eriti laste puhul.