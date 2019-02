Eestis elavad välismaalased on hädas perearsti jutule pääsemisega

Eestisse on elama asunud üha rohkem välismaalasi ning seetõttu kogub aktuaalsust ka probleem, et riigikeelt mitte valdavatel inimestel on raskusi perearsti vastuvõtule pääsemisega. Inglise keeles teenindavaid perearste napib ja vabu vastuvõtuaegu neil pakkuda pole. Probleemi on tunnistanud ka haigekassa.