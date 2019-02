Vaktsineerimata laps tekitas Soome kaubamajas leetripaanika

Helsingi Ülikooli haiglast (HUS) kinnitas portaalile Yle, et Iso Omena nimeline kaubanduskeskus suleti ajutiselt põhjusel, et seal käis leetritesse haigestunud vaktsineerimata laps. Kaubanduskeskus, milles on nii raamatukogu, laste mänguala kui ka tervisekeskus, suleti nakkuse levimise hirmus kogu õhtuks.

Haigla nakkushaiguste osakonna juht Asko Järvinen ütles, et tema hinnangul on viimaste aastatega nakkusoht aina kasvanud. «Seda kinnitavad nii sagenenud haigusjuhtumid Euroopas kui ka laiaks paisunud avalik arutelu, mis tekitab inimestes nakkushirmu,» märkis ta.

Soome terviseameti nakkushaiguste vanemspetsialist Mia Kontio sõnul on hiljutised leetritejuhud Soomes olnud seotud nakatumisega hoopis välismaal, seega haigus on riiki valdavalt sisse toodud. Kohalikke nakatumisi on olnud pigem üksikuid. Terviseameti andmeil on vaktsineerimisega hõlmatus Soome laste seas väga heal tasemel, esineb vaid üksikuid erinevusi vaktsiinide osas ja piirkonniti. MMR-vaktsiiniga, mis kaitseb leetrite, mumpsi ja punetiste eest, on vaktsineeritud 96 protsenti 2016. aastast saati sündinud lastest. 2015. aastal sündinud lastest on vaktsineeritud 94 protsenti.